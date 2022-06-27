Данилко передал розы на могилу Шатунову: певец очень любил группу "Ласковый май"
Музыкальный журналист Алексей Остудин рассказал о просьбе коллеги Юрия Шатунова Андрея Данилко, связанной с похоронами певца. Тот попросил положить на могилу артиста цветы от него.
Музыкальный журналист Алексей Остудин рассказал о том, с какой просьбой обратился к нему украинский артист Андрей Данилко, что касается похорон Юрия Шатунова.
Сегодня мне написал Андрей Данилко: “Леш, если ты будешь на похоронах, положи от меня две розы”.
Остудин рассказал, что Данилко очень тепло относился к группе "Ласковый май", бережно храня все совместные снимки с Юрием Шатуновым.
Чуть раньше сообщалось, что с организацией похорон для экс-солиста легендарной группы помог композитор Игорь Крутой.
Деятель музыкальной индустрии выкупил место на кладбище для умершего певца, которое обошлось ему в 3 700 000 российских рублей.
Дело в том, что из-за отсутствия званий Шатунов не мог рассчитывать на бюджетное место на кладбище.
Его друг и концертный директор Аркадий Кудряшов рассказал о том, что помощь в организации прощания с артистом среди знаменитостей оказал только Игорь Крутой.
Вспомним, что в начале 2000-х именно Крутой помог Шатунову вернуться на сцену. И композитор, и вся его команда запомнили ныне покойного как скромного человека.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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