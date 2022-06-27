Зеленский потребовал большей поддержки от Запада на саммите «Большой семерки»

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от стран G7 большей поддержки. В частности, речь шла о санкциях и вооружении, с поставкой которого западные страны несколько медлят.

Эксперты ожидают, что страны G7 пойдут на поставку вооружения, так как еще до начала саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил Россию «врагом номер один». Кроме того, по его мнению, полноценный диалог с российской стороной невозможен.

Зеленский будет выступать на саммите в виртуальном формате начиная со вторника, однако еще до этого украинский лидер потребовал от G7 и в целом западных государств большей поддержки для Украины. Он также говорил о том, что у Запада есть «достаточно большой потенциал, чтобы остановить Россию, но это возможно только в случае, если Украина получит все, что просит — оружие, санкции».

И вроде как Запад идет навстречу, например, США объявляют запрет на импорт российского золота, которое приносит России довольно большой денежный объем. Однако позже канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что G7 — это не Евросоюз, который может как бы и не поддержать «золотое эмбарго».

Еще один камень преткновения — угроза продовольственного кризиса. С одной стороны, «Большая семерка» демонстрирует поддержку Зеленского, с другой — все еще договаривается с Россией и Турцией по вывозу зерна с украинских хранилищ в обход требованиям Киева.

Ну и наконец, страны G7, как и Евросоюз понимает, что поддержка Украины вроде как «дело чести», а вроде как и вызывает много проблем. Так, в условиях нехватки российского газа встанут многие предприятия, будут сокращены работники, а вместе с ними и экономика покатится вниз. Кроме того, стоимость бензина растет не по дням, а по часам, что также вызывает обеспокоенность.