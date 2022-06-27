Минобороны РФ: в Украине убиты наёмники из Грузии, пытавшие российских солдат
Министерство обороны России сообщило о ликвидации грузинских наёмников, которые пытали российских солдат.
Пресс-служба Министерства обороны России в заявлении от 27 июня уведомляет, что в направлении Лисичанска вооружённые силы России и ЛНР ликвидировали группировку наёмников из Грузии, воевавших за официальный Киев.
По данным Минобиороны РФ, накануне силы спецоперации смогли уничтожить две иностранных наёмнических группы, первая из которых включала в себя 14 граждан разных европейских стран.
Вторая убитая группа военных именуется "Грузинским легионом" и включала в себя только наёмников из Грузии. Отмечается, что ликвидированные грузины пытали российских солдат до смерти.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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