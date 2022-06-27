13-летний подросток транслировал в прямом эфире смертельную аварию на угнанной машине

Ночью 22 июня в Абилине четверо подростков угнали автомобиль Audi S5 2018 года выпуска. Об этом сообщили родители одного из них, которые увидели его прямой эфир из этой машины.

Родитель предположил, что подростки направляются в сторону Далласа. Примерно через 10 минут после этого владелец автомобиля сообщил о его угоне.

Еще через 7 минут в департамент шерифа округа Каллахан поступило сообщение о краже в магазине с участием несовершеннолетних из угнанной Audi.

В 4.07 полицейским удалось найти машину с подростками на парковке отеля. Дети испугались и врезались в полицейский автомобиль, который на тот момент был пустым. После этого машина выехала на шоссе.

Дети продолжали ехать по дороге на высокой скорости. Полицейские не преследовали их, чтобы не спровоцировать очередную аварию.

Чуть позже машина попала в жуткое ДТП: она врезалась в столб на огромной скорости. На место прибыли полицейские и скорая помощь.

Как выяснилось, за рулем был 13-летний подросток. Еще один парень такого же возраста в результате аварии скончался. В салоне также были дети 14 и 15 лет.

Водителю предъявлено обвинение в уголовных преступлениях.