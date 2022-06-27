G7 пообещали влить в бюджет Украины 28 миллиардов евро
Промышленно развитые страны G-7 пообещали Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь «столько, сколько будет необходимо».
После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G-7 было распространено заявление, согласно которому в государственный бюджет Украины на этот год будет выделено до 28 миллиардов евро.
Это поддержит правительство в удовлетворении основных потребностей жителей страны, заявили в клубе.
Ранее Белый дом заявил, что за прошедших четыре месяца с начала СВО на Донбассе выделил Украине по всем статьям помощи на 6,8 млрд долларов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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