G7 пообещали влить в бюджет  Украины 28 миллиардов евро

Промышленно развитые страны G-7 пообещали Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь «столько, сколько будет необходимо».

После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G-7 было распространено заявление, согласно которому в государственный бюджет Украины на этот год будет выделено до 28 миллиардов евро.

Это поддержит правительство в удовлетворении основных потребностей жителей страны, заявили в клубе.

Ранее Белый дом заявил, что за прошедших четыре месяца с начала СВО на Донбассе выделил Украине по всем статьям помощи на 6,8 млрд долларов.