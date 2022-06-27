В Финляндию запретили ввозить крепкие алкогольные напитки из России

27 июня в Финляндии согласно заявлению официального представителя таможни Яркко Кескинена, в стране введён запрет на ввоз алкоголя и этилового спирта из России.

Как отмечается, данные санкции были введены по требованиям Евросоюза, который недоволен российской политикой в отношении Украины.

Также Кескинен уточнил, что в перечень запрещённых товаров вошли: спирт этиловый с концентрацией не менее 80%, спиртные напитки, ликёры и другие.

Помимо ввоза в страну, ограничения коснуться также магазинов беспошлинной.