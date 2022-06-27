Минобороны РФ сообщило об уничтожении наемников из Грузии, пытавших российских военных

По сообщению Министерства обороны России, в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в ходе боев были учтожены две диверсионно-разведывательные группы.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков утверждает, что группы состояли из иностранных наемников, в том числе и грузин, которые пытали российских военных. В общей сложности погибло 14 приезжих диверсантов.

Отмечается, что в первой группе присутствовали наемники из нескольких европейских стран, вторая — включала только «гостей» из Грузии. Все входили в «Грузинский легион» (запрещенная организация на территории России). По словам Конашенкова, в основном группы состояли из уголовников (ранее сидевших за разного рода преступления).

Игорь Конашенков подчеркнул, что именно эти группы накануне «зверски истязали российских военных под Киевом». Ранее видео с записью пыток активно распространялось в сети (начиная с марта 2022 года). Генерал добавил — «мы их нашли и покарали».

В Министерстве обороны России отметили, что ведомство обладает информацией о каждом наемнике, причастном к убийствам и издевательствам над российскими военными. Ранее ведомство приводило конкретные цифры числа наемников в Украине.