Reuters: Зеленский хочет закончить спецоперацию РФ на Украине до зимы

Владимир Зеленский сообщил, что надеется на окончание боевых действий в Украине до следующей зимы.

27 июня Владимир Зеленский выступил на саммите "Большой Семёрки", где присутствовали журналисты американского информационного агентства Reuters. В ходе своего выступления Зеленский заявил, что хочет окончить боевые действия на Украине.

Советник Джо Байдена Джейк Салливан также утверждает, что в ходе последнего выступления Зеленский выразил нежелание затягивать военный конфликт с Россией.

Примечательно, что днём ранее глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил о возможном переломе в положении дел на фронте в пользу Украины ближе к августу.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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