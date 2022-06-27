Reuters: Зеленский хочет закончить спецоперацию РФ на Украине до зимы
Владимир Зеленский сообщил, что надеется на окончание боевых действий в Украине до следующей зимы.
27 июня Владимир Зеленский выступил на саммите "Большой Семёрки", где присутствовали журналисты американского информационного агентства Reuters. В ходе своего выступления Зеленский заявил, что хочет окончить боевые действия на Украине.
Советник Джо Байдена Джейк Салливан также утверждает, что в ходе последнего выступления Зеленский выразил нежелание затягивать военный конфликт с Россией.
Примечательно, что днём ранее глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил о возможном переломе в положении дел на фронте в пользу Украины ближе к августу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков отказался признать, что в России произошел дефолт
Аргентина и Иран подали заявку на вступление в БРИКС
В России произошел дефолт — впервые с 1918 года
Зеленский: Украина нанесёт удар по Приднестровью в ответ на любую агрессию
FT: глава разведки Украины Буданов угрожает России терактами и диверсиями