Что произошло с крипто-рестораном после краха криптовалют

Ресторан Bored & Hungry открылся в Лонг-Бич в апреле. Здесь можно рассчитываться в криптовалюте, а интерьер оформлен в крипто-стиле.

Однако всего через три месяца произошел крах цифровых денег. Сейчас все цены в меню указаны в обычной валюте, т.е. долларах США.

Никаких упоминаний об эфируеме или апекоине нет даже на сайте заведения. А его владелец Энди Нгуен просто пропал и не отвечает на электронные письма.

Один из сотрудников ресторана, не пожелавший назвать свое имя, сказал, что сейчас криптовалютные платежи не принимаются.

При этом он не уточнил, как долго будут действовать такие правила и можно ли будет еще когда-нибудь пообедать здесь за цифровые деньги.

Обе монеты, в которых рассчитывались посетители Bored & Hungry, с апреля упали более чем на 60% и демонстрируют двузначную внутридневную волатильность.

На данный момент посетителей ресторана и самих не интересуют платежи в криптовалюте. Многие из них говорят, что не хотят использовать эфириум для покупки еды.

Некоторые гости и вовсе не знали, что блюда в этом ресторане можно оплачивать криптовалютой. Они узнают об этом уже в заведении, иногда интересуются цифровыми деньгами уже дома.