Путин присвоил звание Героя РФ погибшему в Донбассе старшему лейтенанту Попову

Владимир Путин присвоил звание Героя России Александру Попову, погибшему в ходе спецоперации на Украине.

27 июня Владимир Путин ратифицировал президентский указ, согласно которому старший лейтенант вооружённых сил РФ Александр Попов удостоился звания Героя России посмертно, получив орден "Красная Звезда".

Из указа Путина следует, что Попов отказался покидать стратегически важную позицию фронта, прикрыв своих союзников. В неравном бою Александр Попов был убит.

Также в Минобороны России сообщили, что накануне российские войска уничтожили две группы иностранных наёмников под Лисичанском. Одну из группировок представляли исключительно грузинские солдаты.