Джо Байден проведет перегворы с Си Цзиньпинем в ближайшие недели, заявили в Госдепе США

Джо Байден и его китайский коллега Си Цзиньпин «будут иметь возможность обменяться мнениями в ближайшие недели», заявил журналистам в кулуарах саммита G7 глава Госдепа США Джейк Салливан.

Не уточнив ни формы, ни даты будущего разговора, он заверил, что на уровне «большой семерки» и НАТО «много совпадений по вызовам», связанным с китайскими амбициями.

Но Джейк Салливан также заверил, что «конкуренция не означает конфронтации», в то время, когда отношения между двумя сверхдержавами крайне напряжены.

6 июля истекает срок решения бывшего президента США о таможенных надбавках на китайский импорт на сумму 34 миллиарда долларов. Трамп ввел в общей сложности таможенные сборы на сумму, эквивалентную 350 миллиардам долларов годового импорта товаров из КНР, действующие на разные группы в разные периоды вплоть до сентября 2023 года.

Джо Байден заявлял в последнее время, что он еще не решил, сохранит ли он штрафные тарифы.

В Белом доме голоса в отношении санкций против КНР разделились. Одни требуют отмены этих тарифов во имя борьбы с галопирующей инфляцией. Другие, напротив, считают, что для Вашингтона было бы ошибкой лишать себя всех коммерческих рычагов перед лицом все более амбициозного Китая на промышленном и технологическом уровне.

Отметим, что Китай экспортирует львиную долю своих товаров в США и ЕС. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-февраль 2022 года вырос на 13,8% и составил 91,544 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 31,772 миллиарда долларов, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период в 2021 году.