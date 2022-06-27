Глава МИД Белоруссии Владимир Макей: есть шанс о помиловании Софии Сапеги

История с Софией Сапегой пронеслась далеко за пределы Беларуси и России. Суровое наказание и приговор: 6 лет колонии и 70 тыс. долларов штрафа.

Страшно представить, насколько такое наказание ударило по молодой девушке.

Недавно выяснилось, что девушка написала Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. София сожалеет о произошедшем и просит о помощи. Шесть лет - высокая плата, непонятно, как сложится жизнь после.

Прошение написано, на рассмотрение достаточно большое количество времени - полгода. Но девушка не унывает и надеется на лучшее.

В Беларуси также делают ставки и надеются на положительный исход дела.

Что написано в прошении

В документе девушка указала, что все преступления она сделала по молодости и глупости. Также написала, что полностью признала и подписала все условия досудебного соглашения.

Помимо этого она помогла следствию раскрыть много вопросов, касавшихся ряда преступлений.

Каковы шансы на возвращение домой

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сказа, что приговор может быть подан, а также осуществлено помилование. Шансы велики, важно, чтобы София и дальше сотрудничала и вела себя как нужно.

Помилование во всех странах достаточно длительная процедура, которая может занять до полугода. Девушке сложно реабилитироваться в новых условиях и она хочет вернуться домой в семью.

Ей пока запрещено видеться с близкими и забрали всю ее одежду, что конечно налаживает свой отпечаток. Но будем надеяться на благоприятный исход и она скоро вернется домой.