МИД ДНР удовлетворил запрос Марокко на общение с наёмником Брагимом
Пресс-служба МИД ДНР утверждает, что правительство Марокко попросило разрешить общение с подданным этой страны Саадуном Брагимом, воевавшим за Украину.
27 июня пресс-служба Министерства иностранных дел Донецкой Народной республики сообщила, что власти Марокко вышли на связь с администрацией Донецка, попросив об общении с марокканским подданным Саадуном Брагимом, осуждённым на смертную казнь за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Напомним, что помимо Брагим Верховный суд Донецка приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании, которые также воевали за Киев против России.
Глава ДНР Денис Пушилин, что все приговорённые к смертной казни наёмники могут попросить его о помиловании, однако он не видит предпосылок для смягчения наказания.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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