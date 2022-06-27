МИД ДНР удовлетворил запрос Марокко на общение с наёмником Брагимом

Пресс-служба МИД ДНР утверждает, что правительство Марокко попросило разрешить общение с подданным этой страны Саадуном Брагимом, воевавшим за Украину.

27 июня пресс-служба Министерства иностранных дел Донецкой Народной республики сообщила, что власти Марокко вышли на связь с администрацией Донецка, попросив об общении с марокканским подданным Саадуном Брагимом, осуждённым на смертную казнь за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Напомним, что помимо Брагим Верховный суд Донецка приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании, которые также воевали за Киев против России.

Глава ДНР Денис Пушилин, что все приговорённые к смертной казни наёмники могут попросить его о помиловании, однако он не видит предпосылок для смягчения наказания.