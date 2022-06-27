Отличная новость для желающих отдохнуть: в Крым пустят 2 дополнительных поезда
Железнодорожный перевозчик "Гранд экспресс сервис". запускает 2 новых поезда в Крым. С 27 июня - Москва - Керчь, с 4 июля - Москва - Симферополь.
Дополнительные 2 поезда в Крым запускает компания "Гранд экспресс сервис". С 27 июня - это будет направление Москва - Керчь, а с 4 июля - Москва - Симферополь.
Небо над территорией полуострова закрыто для гражданских, а число отдохнуть в Крыму растёт, а, соответственно, число желающих добраться на отдых поездом сегодня гораздо больше, чем в предыдущие годы.
В Симферополь поезда идут вдоль Крымского моста, а после проходят Владиславовку и Джанкой. Из Симферополя есть 2 направления - в южном направлении - в Севастополь или в западном - в Евпаторию.
Кроме этого, часть поездов не едет вглубь полуострова, а через Владиславовку направляются в Феодосию.
Направления в Крым по железной дороге в Крым организованы не только из Москвы и Петербурга, но и из Екатеринбурга, Кисловодска, Астрахани, Казани, Омска и многих других городов.
К сожалению, не без трудностей. К примеру, из Омска ехать придется более 3 суток.
Из российской столицы дорога в Симферополь займет чуть больше суток. Плацкарт обойдётся в 5 000 российских рублей в одну сторону, купе - 11 000.
С 2019 года пассажиров в Крым возит единственный частный ж/д-перевозчик в РФ - "Гранд экспресс сервис". Вагоны компании, направляющиеся в Крым, имеют особое название - "Таврия". Выполненный в синем цвете интерьер вагонов выглядит современно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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