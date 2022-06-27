В России наблюдается снижение цен на металл на 40%

Согласно сообщению Антона Глушкова президента Национального объединения строителей, которое он предоставил агентству ТАСС, с начала марта цены на металл в России снизились на 40%.

Тем не менее, не смотря на снижение стоимости на металл, цены на стройматериалы с начала года только повышаются.

Как отметил Глушко, всё же можно констатировать постепенную стабилизацию рынку.

Так, например, с наступлением текущего года наблюдается повышение на 20% стоимости на бетон, раствор, плиты и перекрытия.

Однако ситуация с начала апреля немного изменилась: цены на цементную группу стройматериалов уже упали на 10%.