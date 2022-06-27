Кондулайнен вернулась к привычной жизни после перенесённого 2 года назад инсульта

Звезда кинофильма "Зверобой" Елена Кондулайнен 2 года назад перенесла инсульт. Долгое время знаменитость восстанавливалась.

2 года назад заслуженную артистку России Елену Кондулайнен разбил инсульт.

Елена Ивановна Кондулайнен - советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Российской Федерации, эстрадная фолк-рок-певица русского шансона.

Об этом и не только звезда экрана рассказала, будучи гостем шоу на НТВ "Звезда сошлись". Знаменитость поведала о том, как чувствует себя, как проходила реабилитация.

На протяжении долгого время об актрисе не было ничего слышно. Она занималась восстановлением после удара. Из-за нарушенной координации тела Елена сломала обе руки.

После артистка смогла преодолеть недуг и его последствия. Теперь звезда экрана живёт прежней жизнью.

Теперь я убираю квартиру сама, в магазин хожу, и в кафе. Так приятно, когда ты все делаешь самостоятельно. Я не думала, что могу подметать пол. Раньше считала: "Да вы что, звезда же!" А сейчас - с удовольствием.

Недавно актриса узнала радостную новость. После того, как она отыграла в одном из спектаклей, ей сообщили, что она теперь дважды бабушка. Весть о рождении внука застала артистку прямо на сцене.

К слову, известность актрисе принесла роль красавицы Джуддит Хаттер в кинофильме "Зверобой", который вышел на экраны в 1990 году.