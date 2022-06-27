Путин: зарубежные фармкомпании проталкивают свои лекарства в Россию

Владимир Путин утверждает, что западные фармакологические компании насаждают свою лекарственную продукцию на российские рынки.

27 июня Владимир Путин встретился с главой Федеральной службы по мониторингу финансов Юрием Чиханчиным, рассказав ему о вредительских действиях иностранных фармакологических корпораций, которые мешают развиваться аналогичной индустрии в России.

По мнению Путина, западные конкуренты из мира производства фармакологии вытесняют российские препараты с отечественного рынка путём недобросовестной конкуренции.

"Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы", — заявил Владимир Путин вечером текущего понедельника.