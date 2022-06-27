Борис Джонсон обещает быструю отмену протокола Северной Ирландии

Борис Джонсон в прямом эфире заявил, что односторонний разрыв части Североирландского протокола может произойти очень быстро.

Речь идет о механизме, регулирующем торговлю в Северной Ирландии после Брексита. Во время саммита G7 Джонсон заявил, что не переживает по поводу возможного заговора его коллег-тори, направленного на его свержение.

Джонсон считает, что вопросы о его руководстве были урегулирован после недавнего вотума доверия. Однако депутаты-консерваторы направили 122 новых письма от недоверии.

Борис Джонсон считает, что все это связано с его планами возглавить стран в 2030-х годах. При этом он отметил, что говорить о третьем сроке, не выиграв второй, явно преждевременно.

О желании как можно быстрее принять законопроект о протоколе Северной Ирландии говорят и на Даунинг-стрит.

Представитель властей отметил, что точная дата не установлена, но это решение поможет разобраться с проблемами, которые возникают на местах из-за этого протокола.

По мнению Бориса Джонсона, законопроект может быть принят уже в нынешнем году.

Джонсон также заявил, что Великобритания должна выполнить свои долгосрочные обязательства перед Украиной, даже если это будет означать финансовые потери для страны. По его словам, иногда стоит заплатить высокую цену за свободу.