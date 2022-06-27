Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов уточнил, что в Лисичанск еще не вошли, но котел закрывается

Командир спецназа «Ахмат» уточнил преждевременные сведения о входе коалиции СВО в Лисичанск в эфире программы "60 минут".

По его словам спецназ Чечни сейчас заходит в пригород со стороны реки Северный Донец, а замыкающие котел части уже находятся в пригороде Лисичанска.

«По сути своей, сейчас идет работа по закрытию вот этого котла. У нас последняя лазейка, которая там еще остается, ее дорабатывают», - рассказал командир спецназа.

Апты Алаудинов еще раз уточнил в эфире, что работа идет вокруг Лисичанска и в ближайшие дни котел будет закрыт.

Ранее в телеграм-каналах распространялась информация об отступлении формирований ВСУ из Лисичанска.

Алаудинов не подтвердил эту информацию и объяснил механизм так называемых отступлений ВСУ на примере Северодонецка.

Он рассказал, что все спекуляции, которые происходили вокруг завода «Азот», оборону которого пытались сравнить с мариупольским комбинатом «Азовсталь» были беспочвенны.

Когда военные коалиции СВО сделали свою работу и украинским войскам нужно было спасать шкуру, появился приказ об отступлении, который явно был несвоевременным.

Напомним, что Минобороны Украины провалившись в оборонных мероприятиях в Северодонецке, обвинило соцсети в том, что там раньше приказа Генштаба заявили об отступлении.