Глава Крымской Республики сообщил об угрозе подтопления

27 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об угрозе подтопления территории Симферополя из-за мощных ливней, обрушивщихся на Краснодарский край.

Как отметил Аксенов, ранее было проведено совещание, на котором поднимались вопросы минимизирования рисков подтопления.

Он также добавил, что на данный момент количество воды в водохранилище превышает объём сброса.

Напомним, что днём ранее глава Крыма уже сообщил об обрушении двух мостов в результате продолжительных осадков.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 