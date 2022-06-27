Глава Крымской Республики сообщил об угрозе подтопления
27 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об угрозе подтопления территории Симферополя из-за мощных ливней, обрушивщихся на Краснодарский край.
Как отметил Аксенов, ранее было проведено совещание, на котором поднимались вопросы минимизирования рисков подтопления.
Он также добавил, что на данный момент количество воды в водохранилище превышает объём сброса.
Напомним, что днём ранее глава Крыма уже сообщил об обрушении двух мостов в результате продолжительных осадков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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