Басков рассказал: с началом спецоперации у жителей Донбасса появилась надежда

Золотой голос российской сцены Николай Басков поделился эмоциями по поводу поездки в Донбасс.

Народный артист России Николай Басков рассказал о том, как посетил Донбасс и рассказал о том, что чувствует сам после выступления там.

Эстрадный и оперный исполнитель сообщил, что эмоции, которые он пережил тогда, словами описать сложно.

Это самые непередаваемые эмоции, когда люди подходят, обнимают, плачут, не верят, что ты вместе с ними. Они говорят, что для них это такое осознание ситуации, что Россия рядом с ними. У них надежда появилась в глазах.

Напомним, что 22 июня ровно в 04:00 певец исполнил "Священную войну" у подножия мемориала Саур-Могила в ДНР. Мероприятие было посвящено Дню памяти и скорби.

Когда приезжают артисты, большие звезды, которые дают концерты и поддерживают, это дает уверенность, что люди делают все не зря, что народ и публичные персоны рядом. Хочется увидеть людей, их глаза, спеть им песни, которые они слушают. Люди подходят и говорят, что после 24 февраля, когда все случилось, мои песни на улице играли.

Похвалила Баскова за поступок известная ведущая Тина Канделаки. Она рассказала, что восхищена тем, как артист становится" большим голосом империи", которым был покойный сейчас Иосиф Кобзон.

С Иосифом Давыдовичем Кобзоном ушла эпоха. Казалось, что у страны больше не будет такого монументального, гипнотизирующего своей мощью певца. А сейчас мы видим, как Коля Басков уверенно занимает место, некогда безраздельно занятое Иосифом Давыдовичем. Становится ведущим голосом большой империи.

Телеведущей по душе патриотизм и активная гражданская позиция певца.