Пентагон: разрушенная девятиэтажка в Киеве не была целью РФ

Пентагон заявил о том, что разрушенная девятиэтажка в Киеве не была целью РФ.

27 июня Пентагон заявил о том, что он не считает целью Российской Федерации преднамеренное разрушение вчера утром, 26 июня 2022 года, девятиэтажного жилого дома в центре Киева.

Согласно расследованию проведенному Пентагоном, целью обстрела армии РФ был вовсе не жилой дом, а находящийся рядом объект военной инфраструктуры завод «Артём», который специализировался на производстве авиационно-управляемых ракет.

Напомним, что в результате произошедшего под завалами была обнаружена шестилетняя девочка, которой оказывается вся необходимая медицинская помощь, и ее мертвая мать являющаяся гражданкой РФ.