В иорданском порту Акаба из-за утечки газа погибли пять человек

По предварительной информации в результате происшествия в порту Акаба в Иордании оказалось пятеро погибших и более 200 раненых работников.

Происшествие в порту Акаба произошло в понедельник, сообщается, что во время работ были разгерметизированы цистерны с ядовитым газом.

Судя по цвету газа, речь идет о хлоре.

По сообщению властей в результате утечки образовалось облако ядовитого газа. Пятеро работников порта и моряков погибло, боле 230 получили отравления газом и госпитализированы.

На распространенном в Сети видео заметно, что происшествие произошло во время загрузки судна подъезжающими цистернами с ядовитым веществом.