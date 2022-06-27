В иорданском порту Акаба из-за утечки газа погибли пять человек
По предварительной информации в результате происшествия в порту Акаба в Иордании оказалось пятеро погибших и более 200 раненых работников.
Происшествие в порту Акаба произошло в понедельник, сообщается, что во время работ были разгерметизированы цистерны с ядовитым газом.
Судя по цвету газа, речь идет о хлоре.
По сообщению властей в результате утечки образовалось облако ядовитого газа. Пятеро работников порта и моряков погибло, боле 230 получили отравления газом и госпитализированы.
На распространенном в Сети видео заметно, что происшествие произошло во время загрузки судна подъезжающими цистернами с ядовитым веществом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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