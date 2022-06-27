Зеленский предупреди, что ответит ударом на возможную атаку со стороны Приднестровья

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, об ответе на гипотетическую угрозу ВС России со стороны Приднестровья.

Возможную атаку со стороны ПМР на Одессу Зеленский назвал «пощечиной» в адрес Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции после общения с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве.

«Если и будет (удар из Приднестровья), я считаю, это будет глобальная ошибка. Мы те или иные сигналы получаем. Они неприятны. Но эти люди должны знать, они находятся в Приднестровье на временно оккупированной территории Молдовы, - что для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом», - заявил Зеленский.

Зеленский выступил за то, чтобы не допустить дестабилизацию в регионе. Он также отметил, что в последнее время удары по Украине наносятся с территории Беларуси.

«Мы сейчас воюем с Россией на нашей земле. Хотя вы видели, что были ракетные удары, и не один раз, и со стороны Беларуси. Кстати, я обращался к белорусскому народу, который нам очень дружный, исторически всегда нас поддерживал, они не поддерживают войну против Украины», - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что судебные органы в Киеве арестовали активы российских компаний "Ростеха" и "Татнефти", на 152 млн долларов.