Зеленский пообещал начать вторжение в Приднестровье

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нападет на Приднестровье, если оттуда начнут идти российские войска.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное нападение российских войск со стороны Приднестровья.

По словам Зеленского, если со стороны Приднестровья будет совершено нападение, то Украина будет вынуждена отвечать.

Причем, по словам Зеленского, не исключен и вводит Вооруженных сил Украины на территорию Приднестровья.

"В случае удара с Приднестровья по Украине, люди в Приднестровье должны знать: для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом", - заявил Зеленский.