Павел Солох: Польша намерена признать Россию врагом на ближайшем саммите НАТО

Глава Бюро национальной безопасности Польши заявил о том, что Варшава намерена признать Россию врагом.

В конце июня пройдет очередной саммит североатлантического альянса НАТО, во время которого должно быть принято важное решение.

Об этом сообщил глава а Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

По его словам, правительство страны намерено настаивать на признании Российской Федерации врагом.

"Власти Польши ожидают, что саммит НАТО признает Россию врагом", - заявил Павел Солох.