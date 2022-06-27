Павел Солох: Польша намерена признать Россию врагом на ближайшем саммите НАТО

Глава Бюро национальной безопасности Польши заявил о том, что Варшава намерена признать Россию врагом.

В конце июня пройдет очередной саммит североатлантического альянса НАТО, во время которого должно быть принято важное решение.

Об этом сообщил глава а Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

По его словам, правительство страны намерено настаивать на признании Российской Федерации врагом.

"Власти Польши ожидают, что саммит НАТО признает Россию врагом", - заявил Павел Солох.

Опубликовано: Николай Скира

 

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