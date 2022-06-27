Генпрокуратура ДНР сообщила об эксгумации 172 тел солдат ВСУ на «Азовстали»

В донецкой Генеральной прокуратуре рассказали об эксгумации трупов украинских солдат на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Вечером 27 июня пресс-служба Генеральной прокуратуры Донецкой Народной республики обнародовала документы, согласно которым на территории мариупольского завода "Азовсталь" были эксгумированы 172 тела украинских солдат.

По данным донецкой Генпрокуратуры, большинство из эксгумированных на "Азовстали" тел принадлежат участникам украинского нацбатальна "Азов", деятельность которого запрещена в России.

Напомним, что в минувшем мае вооружённые силы России и ДНР взяли в плен порядка 2500 украинских солдат, сдавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.