Госдума РФ: законопроекта разрешающего выпускникам школ служить в ВС по контракту нет

В Государственной Думе заявили о том, что выпускники школ не смогут заключить контракт на службу в ВС России.

Занимающая должность Главы комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала в своём Telegram-канале о том, что законопроект, который разрешил бы гражданам России, получившим только общее среднее образование, устраиваться на службу по контракту в Вооружённых силах РФ и Росгвардии, рассматриваться в эту сессию Госдумой не будет.

Также Останина в своей публикации обратила внимание на то, что по словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина в ближайшем будущем планов по рассмотрению и принятию такого законопроекта нет.

Напомним, что в настоящее время согласно российскому законодательству контрактную службу в ВС РФ могут проходить только граждане либо проходящие службу по призыву, либо получившие высшее образование.