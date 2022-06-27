Прокуратура ДНР опубликовала имена погибших в Мариуполе украинских солдат

В так называемой Донецкой народной республике опубликовали данные погибших в Мариуполе.

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовала данные погибших под Мариуполем бойцов Вооруженных сил Украины.

Из заявления следует, что останки солдат были эксгумированы в Петровском парке. Всех их похоронили во время боев за Мариуполь весенний период.

Эксперты из ДНР и Следственный комитет Российской Федерации совместными усилиями сумели установить имена погибших.

Всего в опубликованном списке числятся 52 человека из разных войсковых частей и родов войск.

Также ведутся поиски на "Азовстали".К настоящему моменту были найдены останки более 170 человек, сообщили в прокуратуре ДНР.