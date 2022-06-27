Семен Пегов рассказал, как всушники бежали из Лисичанска по минному полю переодевшись женщинами
Руководитель проекта «WarGonzo» Семен Пегов рассказал о положении ВСУ под Лисичанском нас сегодняшний день.
По его словам, силы коалиции практически замкнули кольцо вокруг Лисичанска и выходят на трассу Лисичанск – Артемовск.
«Нацисты пытались выбраться отсюда через минные поля, переодевшись в женскую одежду. Многие из них подрывались. Судьба группировки ВСУ в Лисичанске уже предрешена», - сообщает Пегов.
Ранее командир спецназа Чечни Апты Алаудинов оповерг информацию ряда СМИ о том, что силы коалиции уже вошли в Лисичанск. По его словам, сейчас речь идет о полной блокаде города и входе в пригороды.
Опубликовано: Тарас Медведев
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