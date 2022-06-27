Президенты России и Бразилии обсудили дальнейшее партнёрство

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару вопрос об укреплении партнёрства.

Как сообщили в пресс-службе, сотрудничество двух стран планируется в сфере сельского хозяйства.

Также президенты планируют расширение партнёрских отношений в сфере энергетики.

Также главы государств подтвердили обоюдный настрой, направленный на укрепление стратегического партнёрства между Россией и Бразилией.

Напомним, что впервые деловые отношения между Россией и Бразилией были установлены 3 октября 1829 года.