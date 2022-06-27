Президенты России и Бразилии обсудили дальнейшее партнёрство
Согласно сообщению пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару вопрос об укреплении партнёрства.
Как сообщили в пресс-службе, сотрудничество двух стран планируется в сфере сельского хозяйства.
Также президенты планируют расширение партнёрских отношений в сфере энергетики.
Также главы государств подтвердили обоюдный настрой, направленный на укрепление стратегического партнёрства между Россией и Бразилией.
Напомним, что впервые деловые отношения между Россией и Бразилией были установлены 3 октября 1829 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно: