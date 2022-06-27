Захарова обвинила Запад в начала российской спецоперации на Украине

Мария Захарова утверждает, что причиной начала военной спецоперации РФ на Украине является политика западных государств.

27 июня во время выступления на саммите "Большой Семёрки" канцлер Германии Олаф Шольц публично заявил, что в результате начала российской военной спецоперации на Украине у Запада нет возможности нормализировать отношения с Россией.

В ответ на слова Шольца официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала новый пост в Telegram-канале, где заявила, что спецоперация армии РФ является результатом провокационных действий коллективного Запада.

Примечательно, что ещё до начала российской спецоперации на Украине Владимир Путин предупреждал администрацию НАТО о последствиях расширения на Восток, в том числе через попытки вовлечения украинского государства в состав Североатлантического альянса.