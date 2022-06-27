Шольц заявил, что у стран «большой семерки» разные взгляды на российско-украинский конфликт
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о разном мнении у государств G7 касательно ситуации в Украине и отсутствии общего видения.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 27 июня заявил журналистам, что во второй день саммита стран G7 мероприятие посетили представители Индии, Сенегала, Аргентины, Индонезии и ЮАР.
Он отметил демократическое устройство этих государств, общие взгляды на устройство мира и необходимость сотрудничать в вопросах экологии, энергетики и борьбы с голодом.
Однако Шольц сказал, что на ситуацию в Украине страны «большой семерки» смотрят «с разных перспектив», причем все с этим согласны.
Шольц отметил, что именно поэтому важно делиться мнениями в данной ситуации.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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