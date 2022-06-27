Шольц не видит «пути назад» в отношении России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ожидает глубоких изменений  в международных отношениях из-за войны России против Украины.

Россия нарушила все договоренности о сотрудничестве между государствами, подчеркнул политик в понедельник после консультаций глав государств и правительств стран G7 и президента Украины Владимира Зеленского.

G7 согласны с тем, что это надолго определит отношения между европейскими государствами и РФ.

«В отношении России не может быть возврата к тому времени, когда Россия еще не напала на Украину», — заявил Шольц на саммите G7 в замке Эльмау в Баварии.
Зеленский дал яркое описание ситуации на Украине, отметил Шольц. В то же время он был благодарен за международную поддержку, которая будет необходима еще долгое время.

«Мы все будем продолжать поддерживать Украину в ее защите от России», — подытожил Шольц.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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