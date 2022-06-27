Зеленский: Украина введет войска в Приднестровье
Президент Украины Зеленский пообещал ввести войска в Приднестровье в случае угрозы.
Украинский президент прокомментировал возможную агрессию со стороны российских войск, дислоцированных в Приднестровье.
По словам президента Владимира Зеленского, такое развитие событий стало бы лишь пощечиной для Украины.
Вооруженные силы Украины, отмечает президент Украины, в ответ начали бы давать ответь противнику.
"В случае удара с Приднестровья по Украине, люди в Приднестровье должны знать: для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом", - заявил Зеленский.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно: