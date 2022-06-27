Зеленский: Украина введет войска в Приднестровье

Президент Украины Зеленский пообещал ввести войска в Приднестровье в случае угрозы.

Украинский президент прокомментировал возможную агрессию со стороны российских войск, дислоцированных в Приднестровье.

По словам президента Владимира Зеленского, такое развитие событий стало бы лишь пощечиной для Украины.

Вооруженные силы Украины, отмечает президент Украины, в ответ начали бы давать ответь противнику.

"В случае удара с Приднестровья по Украине, люди в Приднестровье должны знать: для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом", - заявил Зеленский.