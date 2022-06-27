РИА Новости: Зеленский готов нанести удар по Приднестровью в случае угрозы Киеву

Владимир Зеленский готов нанести удар по Приднестровью в случае угрозы Киеву со стороны республики.

На совместной пресс - конференции с президентов Молдовы Владимир Зелениский заявил, что случае возможных угроз Киеву со стороны Приднестровья будет нанесен ответсный удар.

"Мы сегодня поднимали вопрос рисков - я бы не назвал это ударами - со стороны Приднестровья. Если и будет, то я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные какие-то получаем. Они неприятные. Но они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы, в Приднестровье, находятся: для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом".

Руководство Приднестровской республики при этом неоднократно заявляло, что у них нет никаких агрессивных планой в отношении соседей.

 

 

 

 

Опубликовано: Андрей Авдей

 

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