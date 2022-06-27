Зеленский: Украина нанесёт удар по Приднестровью в ответ на любую агрессию

Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины нанести удар по территории Приднестровья в случае любых провокативных действий агрессивного характера со стороны данной республики в адрес Киева.

В понедельник днём президент Молдавии Майя Санду прибыла в Киев с рабочим визитом, где провела встречу с Владимиром Зеленским. В ходе разговора с украинским президентом Санду выразила безоговорочную поддержку Киеву, осудив российскую спецоперацию на Украине.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что Украина считает Приднестровскую Молдавскую республики территорией, которая якобы временно оккупирована Россией. При этом Зеленский допустил, что при определённых обстоятельствах ВСУ могут нанести удар по Приднестровью.

По мнению Зеленского, Украина готова атаковать территории Приднестровья в случае малейшей провокации в адрес украинского государства, однако ответный удар Киева будет жёстче.