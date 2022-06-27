Пентагон: Российские войска не наносят удары по жилым домам

В Пентагоне заявили, что российские войска не занимаются преднамеренным обстрелом мирных районов украинских городов.

В Пентагоне прокомментировали попадание российских снарядов в жилой дом на территории украинской столицы, города Киева.

По заявлению американского ведомства, Вооруженные силы Российской Федерации не намеревались обстреливать жилые районы города.

Целью российской ракетной установке был вовсе не дом, а предприятие по выпуску боеприпасов, передает РИА Новости.

РИА отмечает, что данной информацией поделился источник в Министерстве обороны Соединенных Штатов.

"Пентагон считает, что жилой дом в Киеве не был целью российских военных и пострадал при попытке нанести удар по предприятию, выпускающему боеприпасы, сообщил источник в американском минобороны", - пишет РИА.