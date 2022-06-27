Пентагон: Российские войска не наносят удары по жилым домам
В Пентагоне заявили, что российские войска не занимаются преднамеренным обстрелом мирных районов украинских городов.
В Пентагоне прокомментировали попадание российских снарядов в жилой дом на территории украинской столицы, города Киева.
По заявлению американского ведомства, Вооруженные силы Российской Федерации не намеревались обстреливать жилые районы города.
Целью российской ракетной установке был вовсе не дом, а предприятие по выпуску боеприпасов, передает РИА Новости.
РИА отмечает, что данной информацией поделился источник в Министерстве обороны Соединенных Штатов.
"Пентагон считает, что жилой дом в Киеве не был целью российских военных и пострадал при попытке нанести удар по предприятию, выпускающему боеприпасы, сообщил источник в американском минобороны", - пишет РИА.
Опубликовано: Николай Скира
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