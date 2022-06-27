Китайскую электронную коммерцию ждут сложные времена

Постоянное ужесточение правил на рынке геополитическая неопределенность и сбои в логистике из-за пандемии нанесли серьезный удар по китайской электронной коммерции.

По словам владельцев онлайн-магазинов, в США бизнес остается стабильным, но в Европе наблюдается значительное снижение. Основными причинами низких продаж они считают слабеющую экономику, политические проблемы и ситуацию на Украине.

В Шэньчжэне недавно прошла выставка, на которой было представлено множество экспонатов. Своих сотрудников направили Walmart и AliExpress, а также другие крупные платформы электронной коммерции.

eBay провел лекцию, представители логистических компаний активно раздавали визитки и предлагали услуги доставки в США и Канаду.

По данным Министерства торговли Китая, за последние 5 лет индустрия трансграничной электронной коммерции в стране увеличилась в 10 раз.

Во время пандемии Covid-19 количество совершаемых онлайн-покупок значительно возросло, китайский экспорт увеличился на 40% в 2020 году. В прошлом году темпы замедлились до 15%.

Исполнительный председатель Шэньчжэньской ассоциации трансграничной электронной коммерции Ван Синь говорит, что бурный рост трансграничной электронной коммерции закончился.

Немаловажную роль сыграло и закрытие 3000 аукционов онлайн-продавцов компанией Amazon за поддельные отзывы. После этого доля китайских продавцов на рынке продаж снизилась с 40% до 33%.