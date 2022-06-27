Наталья Гуменюк: успешному продвижению ВСУ в Херсонской области мешают победные заявления украинских СМИ и военных
Наталья Гуменюк заявила, что успешному продвижению ВСУ в Херсонской области мешают победные заявления украинских СМИ и военных.
Руководитель пресс-центра Сил обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга сообщила о том, что ВСУ успешно продвигаются на юге Украины, постепенно оттесняя ройссийские войска и войска ДНР.
А главной помехой в успешной продвижении к победе, казывается, стало не возможный дефицит вооружения, боеприпасов и не сопротивление противника, а победные реляции самих украинских военных и СМИ.
"Слишком радостные и преждевременные сообщения – они неуместны в то время, когда идет военная операция. Я напомню, что операция происходит на открытой местности. Степная местность – очень тяжелая для ведения открытых боев".
Как говорится, плохому танцору...
Опубликовано: Андрей Авдей
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