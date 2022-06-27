Шольц: после 24 февраля в отношениях между Западом и РФ нет пути назад

Олаф Шольц сообщил о невозможного восстановления дипломатических отношений между Россией и государствами коллективного Запада.

27 июня прошёл второй день саммита клуба "Большая Семёрка", в рамках которого немецкий канцлер Олаф Шольц публично заявил, что у Запада нет возможности восстановить взаимоотношения с Россией после начала специальной военной операции на Украине.

Шольц напомнил, что Россия и страны Запада были согласны с тем, что никакое государство не вправе насильственно изменять суверенные границы другой страны, однако теперь западные державы полагают, что Москва не придерживается данного соглашения.

По мнению Олафа Шольца, после 24 февраля государства-члены G7 должны проводить неустанную трансформацию своих политик для успешной адаптации к новым мировым реалиям в сфере региональной безопасности.