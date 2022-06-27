Борис Джонсон: Украина платит приемлемую цену за свою свободу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал конфликт в Украине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал конфликт на территории Украины, который длится уже несколько месяцев.

По словам Бориса Джонсона, все происходящее в Украине - это цена за то, чтобы страна обрела свободу.

Британский премьер также заявил, что свобода стоит того, чтобы заплатить за нее столь высокую цену.

"Свобода Украины стоит той цены, которую за нее приходится платить", - заявил Борис Джонсон в интервью ВВС.

Также он призвал все страны Запада безальтернативно поддерживать Украину в конфликте с Российской Федерации.