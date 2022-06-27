Захарова: Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС

Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что Иран и Аргентина подали совместные заявки на членство в организации "БРИКС".

Вечером 27 июня сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла саммит "Большой Семёрки", на которой лидеры коллективного Запада обсуждали новые антироссийские санкции. Попутно Захарова раскрыла инсайдерскую информацию о расширении организации "БРИКС".

"Пока в Белом доме думали, что бы ещё в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС", - сообщила Захарова.

К текущему моменту в БРИКС состоят лишь России, ЮАР, Китай, Индия и Бразилия, однако в случае присоединения к организации Ирана и Аргентины данная группа стран может стать новой альтернативой клубу G7.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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