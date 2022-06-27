В репортаже о помощи жителям Лисичанска телеканал France 24 случайно показал правду о действиях ВСУ в Лисичанске.

В репортаже из Лисичанска французский телеканал, рассказывая о помощи волонтеров в эвакуации граждан, случано показал реальную ситуацию.

Жителей выгоняли из домов военнослужащие ВСУ. И вместо благодарности жители возмущались тем, что их вынуждают покидать свои дома, предоставив на эвакуацию два дня. Некоторые говорили корреспонденту, что

"Украинские солдаты обстреливают нас, это они убивают наших детей"

Кстати, на вопрос французского журналиста, кого жители Лисичанска считают своим союзником, подавляющее большинство назвали не Европу, а Россию.