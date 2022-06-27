France 24: жители Лисичанска не поддерживают солдат армии Украины

Агрономы рассказали, как использовать хозяйственное мыло на пользу своему огороду

Хозяйственно мыло изготавливается из животных жиров и растительных масел, т.е. натуральных ингредиентов. Оно может принести пользу огородным растениям, но только при условии грамотного использования.

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