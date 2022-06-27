France 24: жители Лисичанска не поддерживают солдат армии Украины
Телеканал France 24 выпустил репортаж, в котором продемонстрировал пророссийские взгляды жителей города Лисичанск в Луганской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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