Телеканал France 24 выпустил репортаж, в котором продемонстрировал пророссийские взгляды жителей города Лисичанск в Луганской области.

Французские журналисты с телеканала France 24 выпустили репортаж с прямым включением из Лисичанска, пообщавшись с мирными жителями. Журналисты были удивлены, когда узнали, что местное население поддерживает Россию и не согласно с действиями армии Украины.

По данным France 24, проживающие в Лисичанске люди заявили, что украинские солдаты насильно выселяют их из собственных домов, заставляя покинуть город.

При этом репортёры France 24 отметили, что представители ВСУ дали жителям Лисичанска ровно 48 часов на переезд, предупредив о неких последствиях в случае неподчинения.