Moody's: Россия допустила дефолт по евробондам
Международное кредитное агентство Moody's утверждает, что правительство России допустило дефолт по евробондам, не выполнив свои обязательства.
По данным международной компании Moody's, занимающейся прогнозированием кредитных рисков, Россия находится в состоянии дефолта с ночи 27 июня, поскольку не выплатила долг по евробондам.
В Moody's подчеркнули, что невыплата дефолта по евробондам является абсолютно законным основанием для объявления какой-либо стране. Американская газета Bloomberg утверждает, что данный дефолт является первым для России за 104 года.
Днём ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что западные издания не могут объявить дефолт России, поскольку она выполнила свои обязательства. Вместе с тем Песков признал, что выплаченные Россией долги не дошли до иностранных инвесторов из-за санкций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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