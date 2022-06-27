После резонансного решения Верховного суда США Израиль смягчил правила проведения абортов

Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц сообщила, что в ответ на «печальное» решение Верховного суда США правила доступа израильских женщин к абортам изменяются в сторону смягчения.

Новые правила уже одобрил парламентский комитет. Они предусматривают возможность женщины получить доступ к таблеткам для аборта через универсальную систему здравоохранения страны.

Требование, чтобы женщина предстала перед специальным комитетом для прерывания беременности, отменено.

Ницан Горовиц сказала, что решение США повернуло время вспять для прав женщин. Она подчеркнула, что они имеют полное право распоряжаться своим телом.

В Израиле аборт широко доступен. Теперь женщины смогут получить специальные таблетки в местных клиниках по упрощенной процедуре. Процесс будет оцифрован.

Работа комитетов по одобрению абортов в Израиле много лет подвергалась резкой критике, хотя большинство запросов женщин удовлетворялось.

Но бюрократия и унизительность этого процесса вызывали немало нареканий со стороны женского населения. Кроме того, иногда приходилось долго ждать встречи с членами комитета.

Горовиц отмечает, что реформа создает уважительную и продвинутую процедуру, позволяет сохранить за женщиной право принимать решения относительно ее собственного тела.