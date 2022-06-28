В США отменяют фейерверки на День независимости из-за нехватки средств, проблем с поставками и пожаров

Некоторые американские города отменяют традиционный фейерверк 4 июля в честь Дня независимости по различным причинам.

В Фениксе возникли проблемы с цепочкой поставок. В Флагстаффе в северной Аризоне опасаются лесных пожаров, поэтому пиротехнику заменили на лазерное шоу.

В Нью-Мексико фейерверк состоится, несмотря на самый разрушительный сезон пожаров в местных лесах. Но праздник пройдет под наблюдением пожарной охраны.

В Сакраменто фейерверка не будет, потому что не хватает персонала и ресурсов. Зато в последние недели июля здесь пройдет выставка California State Fair & Food Festival.

Не состоится традиционный фейерверк на центральном побережье Калифорнии в Ломпоке. Причина – потенциальная опасность возгорания.

В северную долину Сан-Хоакин до пандемии приезжали десятки тысяч людей, чтобы посмотреть на фейерверк у озера Дон-Педро. В этом году шоу отменили из-за засухи.

В Лейквуде и Касл-Роке в Колорадо пиротехнические представления отменяются из-за опасности пожара. Торговый центр Southgate Mall в Миссуле, штат Монтана просто отменил фейерверк без объяснения причин.

В Миннеаполисе не будет фейерверка над Миссисипи из-за нехватки персонала и строительства парка поблизости.