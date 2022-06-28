Полянский назвал обстрел ТРЦ в Кременчуге провокацией ВСУ в стиле Бучи
Заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что вооружённые силы Украины совершили провокацию в Кременчуге по сценарию Бучи.
28 июня заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский опубликовал новый пост в соцсети Twitter, где сообщил, что считает сегодняшний обстрел торгово-развлекательного центра в украинском городе Кременчуге провокацией вооружённых сил Украины, совершённых по бучинскому сценарию.
Вместе с тем Полянский призвал дождаться официального комментария Министерства обороны России, которое наверняка знает все подробности произошедшего.
По данным украинским СМИ, в результате ракетного обстрела ТРЦ в Кременчуге погибло как минимум 11 человек, в то время как сорок признаны пропавшими без вести.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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