Заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что вооружённые силы Украины совершили провокацию в Кременчуге по сценарию Бучи.

28 июня заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский опубликовал новый пост в соцсети Twitter, где сообщил, что считает сегодняшний обстрел торгово-развлекательного центра в украинском городе Кременчуге провокацией вооружённых сил Украины, совершённых по бучинскому сценарию.

Вместе с тем Полянский призвал дождаться официального комментария Министерства обороны России, которое наверняка знает все подробности произошедшего.

По данным украинским СМИ, в результате ракетного обстрела ТРЦ в Кременчуге погибло как минимум 11 человек, в то время как сорок признаны пропавшими без вести.